В Кемерове пенсионерке понадобилась медпомощь после шутки 2-летней внучки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проживающей в Кемерове пенсионерке понадобилась медицинская помощь после шутки 2-летней внучки. Из-за детской шалости женщина почувствовала себя плохо.

В Кемеровскую службу спасения поступил сигнал из многоквартирного дома в Кировском районе. Как оказалось, пенсионерка всего на пару минут вышла из своей квартиры на лестничную клетку, но этого времени ее двухгодовалой внучке хватило, чтобы закрыть входную дверь на щеколду. Испуганная кемеровчанка обратилась к соседям с просьбой вызвать спасателей.

- Дежурный экипаж оперативно прибыл по указанному адресу, доступ в квартиру был обеспечен при помощи специнструментов. Малышка спокойно смотрела мультфильмы, в медицинской помощи не нуждалась, - рассказали в Кемеровской службе спасения.

Зато помощь понадобилась бабушке девочки - женщина настолько сильно испугалась за внучку, что какое-то время не могла прийти в себя. Врач-спасатель дал ей успокоительное.

С начала года кемеровские спасатели выезжали на 169 обращений горожан.