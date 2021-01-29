В Кузбассе возбуждено дело после обрушения кровли многоэтажки. Фото: Администрация города Мыски

В Кузбассе после частичного обрушения кровли многоквартирного дома возбуждено административное дело. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

В Мысках в четверг, 28 января, в доме № 37 по улице Восточной между вторым и четвертым подъездами частично обрушилась кровля. Площадь прогиба составила порядка 300-400 метров, сообщили в администрации города. Территорию сразу отгородили, а с помощью автовышки сняли свисающие элементы.

К расследованию инцидента подключились специалисты Государственной жилищной инспекции. Как рассказали в ведомстве, еще 22 января в ходе осмотра дома было выявлено сверхнормативное скопление снега на крыше и выдано предписание управляющей компании его убрать. Однако работы так и не были проведены. В результате произошло обрушение, предположительно, под тяжестью снега, толщина которого превысила 30 сантиметров.

- Инспекторы составили протокол об административном правонарушении за управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований в отношении муниципальной управляющей компании МУП МГО УК «Томуса», - сообщили в ГЖИ.

Специалисты отметили, что общедомовые сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения не повреждены, пострадавших нет. Однако жителям верхних этажей временно предложено разместиться в санатории. Сейчас на доме ведутся восстановительные работы.