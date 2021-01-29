Кемеровчане жалуют на стаи бродячих собак в центре города. Фото: "Кузбасс Онлайн"

Жители Кемерова пожаловались на стаи бродячих собак в центре города. И, судя по их словам, не в первый раз.

-Пишу в очередной раз! Бродячие собаки бегают стаей возле домов, во дворах, по набережной - везде! Когда-нибудь будут приниматься меры? Отлов, и чтоб они больше не появлялись на улицах города где ходят люди и гуляют дети! Почему из-за безответственности других людей, должны жить в страхе другие. Может, будут решаться проблемы? Тем более, когда на них идет выделения из бюджета. В данный момент собаки были замечены на улице Красная 4! Они каждый день бегают! – обратилась к властям кемеровчанка по имени Ирина, приложив в качестве подтверждения фотографии.

В официальном ответе женщину уверили, что информация, а также указанный ею адрес переданы в МБУ «Кемеровские автомобильные дороги», которое занимаются приемом заявок на отлов животных без владельцев. А также пояснили, что с 2020 года законом запрещен отстрел животных. Их полагается стерилизовать, вакцинировать и вернуть обратно.

-Собаки, которые прошли вакцинацию и стерилизацию, отмечаются бирками на ухе. Бирка означает, что пес не переносит болезни, не дает потомства, а значит, не должен быть агрессивен. Чип на животном означает, что животное прошло кастрацию и вакцинацию, уже было однажды отловлено. После кастрации и чипирования животные месяц ожидают хозяина на карантине, если хозяин не находится, животное выпускают на место отлова, - отметили власти.

С ситуацией, впрочем, не согласилась еще одна жительница областного центра, указав в комментариях, что зубы-то у собак после стерилизации никуда не девались.