Илья Середюк рассказал об уборке снега в частном секторе

Фото: Instagram / ilyaseredyuk

Илья Середюк в своем Instagram опубликовал пост. В нем кемеровский градоначальник рассказал об уборке снега в частном секторе.

Утром 30 января Илья Середюк в своем Instagram опубликовал пост, посвященный уборке снега с кемеровских дорог. Мэр рассказал, что прошедшей ночью с основных магистралей города уже смели весь рыхлый снег, кроме того, он добавил, что пока остаются некоторые проблемы:

«Остаются замечания, по ним будем отрабатывать. В основном, это накат, колейность, валы на парковках и пешеходных переходах.» - пишет Середюк.

Как сообщает мэр, уборка дорог проводится и в частном секторе. Перед дорожниками стоит задача за выходные очистить их от снега.

«Усиливаем работу по частному сектору. Задача - сделать проезжими эти улицы за выходные.» - делится мэр.

К слову, от прошедших снегопадов в Кузбассе сильнее всего пострадал частный сектор. Жители региона жалуются в соцсетях, что дорожные службы не справляются с уборкой. К примеру, жительница частного дома в Белове пожаловалась на неудовлетворительную уборку снега в одном из местных пабликов:

«Вот так чистят снег на Бабанакова. Звоню в управляющую компанию, посылают в администрацию. Администрация посылает обратно.» - пишет женщина.