В Кузбассе около гимназии произошло ДТП

Фото: Влад Спартаков

В Кузбассе легковой автомобиль столкнулся с прицепом небольшого грузовика. Инцидент произошел около гимназии.

В Ленинске Кузнецком произошло столкновение легковой машины и небольшого грузовика. Фотографии инцидента появились в одном из местных городских пабликов утром 30 января.

Автор снимков пишет, что столкновение произошло около «Гимназии №12». На изображениях видно, что серую легковушку сильно помяло. Автомобиль влетел в прицеп. Что стало причиной аварии – неизвестно, о пострадавших в инциденте также не сообщается.

Комсомолка обратилась за подробностями в местный отдел ГИБДД, однако оперативного комментария получить не удалось.