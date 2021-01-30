Синоптики Кузбасса обещают похолодание до -34 градусов. Фото: Щипицина Юлия

Какая погода будет в последний день января рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра. На территории области обещают похолодание до -34 градусов.

В ночь на воскресенье, 31 января, столбики термометров опустятся до -24... -29 градусов, местами температура воздуха опустится до -34 градусов. В южных районах региона ночью будет -12... -17 градусов. Днем местами похолодает до -25, но на большинстве территорий ожидается -15... -20 градусов. Местами в южных районах значительно теплее, а именно -7... -12 градусов. Ночью местами выпадет снег, а вот днем не должно быть сильных осадков. Небо затянет облаками, возможны изморозь и дымка. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный. Ночью местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

В Кемерове ночью -29... -31 градус. Днем прогнозируют -17... -19 градусов. Синоптики сообщили, что существенных осадков не будет, ожидается только переменная облачность, а максимальные порывы ветра достигнут двух-семи метров в секунду.