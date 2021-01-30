В Кузбассе из-за большегруза на трассе парализовало движение

Фото: Вконтакте / Регион-42 Кемерово

Сегодня на трассе Р384 в Кузбассе произошло ДТП с большегрузом. Фотография с места происшествия появилась в соцсетях.

30 января на трассе Р384 днем произошла авария. Об этом стало известно после появления в соцсетях фотографии с места инцидента. Как сообщает очевидец, ДТП парализовало движение на полосе в сторону Новокузнецка.

«14.15 в сторону Новокузнецка, не доезжая кольца 10км движение парализовано.» - пишет автор сообщения.

Как видно на снимке, кабина водителя снесла отбойник и вылетела на встречную полосу, а прицеп остался на другой, полностью ее перекрыв. О пострадавших в инциденте не сообщается. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Автор сообщения в комментариях добавил, что сейчас движение по полосе возобновилось.