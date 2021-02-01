Ребенок попал под колеса машины в Кузбассе. ФОТО: Госавтоинспекция города Топки

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней девочки произошло в Кузбассе. В ДТП ребенок получил травмы.

В последний день января в городе Топки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. Сотрудники Госавтоинспекции уже восстановили картину событий этого ДТП. Несовершеннолетняя девочка решила перейти проезжую часть улицы Революции. При этом она вышла на проезжую часть в месте, которое не предназначено для перехода. Более того, ребенок не убедился в безопасности перехода, не посмотрела, нет ли приближающихся машин. В результате она попала под колеса автомобиля ВАЗ 210610.

- После произошедшего ДТП водитель позвонил в «скорую помощь» и полицию и сообщил о случившемся. В результате ДТП пешеход девочка получила ушибы, - сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города Топки.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах. Если же в зоне видимости нет таких переходов, необходимо сначала убедиться в безопасности перехода, отсутствии приближающегося транспорта – и лишь после этого пересекать проезжую часть.