Двое погибли, четверо травмированы: в Кузбассе произошло смертельное ДТП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Смертельное ДТП произошло накануне на кузбасской трассе. Стали известны некоторые последствия случившегося.

Вечером 31 января на 391-м километре автотрассы Р-255 в 19.29 произошло дорожно-транспортное происшествие. На данный момент известно, что на территории Ижморского района столкнулись два легковых автомобиля, в которых находились шесть человек.

- Два человека - мужчина 1996 года рождения и женщина 1995 года рождения - погибли на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщает пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Также в ДТП пострадали еще четыре человека - две женщины 1999 и 1989 года рождения и два мужчины 1988 и 1991 года рождения. Им диагностированы травмы средней степени тяжести, каждому из них оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП.