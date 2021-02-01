Четыре человека пострадали в ДТП в Новокузнецке. ФОТО: областная Госавтоинспекция

Четыре человека пострадали в ДТП в прошедшее воскресенье в Кузбассе. Водители автомобилей и пассажиры отделались травмами различной степени тяжести.

31 января в Новокузнецке произошло столкновение двух автомобилей. Инцидент произошел на улице Транспортной около 21.45. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель Hyundai Solaris при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу Toyota Allex, который двигался навстречу прямо.

Произошло столкновение, в результате которого «Тойоту» отбросило на металлическое ограждение. 34-летний водитель Toyota и его 31-летняя пассажирка, а также 42-летний водитель Hyundai и его 35-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло на улице Транспортной. ФОТО: областная Госавтоинспекция

На данный момент полицейские выясняют все детали произошедшего. За 2020 год по схожим причинам произошло 442 ДТП. 626 человек отделались травмами, для 13 человек авария закончилась летальным исходом.