В Кузбассе на 90 суток приостановили работу шахты. Фото: УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу

В Кузбассе судебные приставы приостановили на 90 суток работу шахты. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, которые представляли опасность для жизни работников.

Ленинск-Кузнецкий районный суд признал руководителя угольного предприятия виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и постановил приостановить работу шахты, кроме работ по жизнеобеспечению, в Полысаево на 90 суток. Ранее там прошла проверка Ростехнадзора, которая выявила ряд нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу, выяснилось, что на территории шахты эксплуатировались, с истекшим сроком государственной проверки, 88 датчиков метана, 99 датчиков токсичных газов, 24 датчика скорости воздуха и 16 приборов контроля запыленности воздуха. Кроме того, были неисправны системы позиционирования и громкого оповещения.

Судебные приставы приостановили деятельность шахты и предупредили руководителя об ответственности за незаконное возобновление работы. Они будут регулярно осуществлять проверку надлежащего исполнения судебного решения.