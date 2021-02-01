Средневековый Кемерово показали в популярном сериале. ФОТО: кадр из сериала "Бывшие".

Областной центр Кузбасса стал местом, где разворачиваются события популярного российского сериала.

В одной из серий третьего сезона популярного российского сериала «Бывшие» местом, где разворачиваются события, стал город Кемерово. В начале второй серии показаны знаковые и узнаваемые места областного центра: Кузнецкий мост, въездной знак в Кемеровский район, трубы ТЭЦ на берегу Томи, железнодорожные вагоны с углем.

В сериале можно увидеть знакомые каждому кемеровчанину места. ФОТО: кадр из сериала "Бывшие".

Напомним, по сюжету, именно в Кемерово перевозит свою супругу Яну, которую сыграла Любовь Аксенова, бизнесмен Кирилл (Анатолий Журавлев). В последней серии второго сезона Кирилл, делая предложение Яне, обещает не только спасти ее отца от тюрьмы, но и увезти в Кемерово. Между ними происходит такой диалог.

- Завтра утром в Кемерово полетим. С матушкой тебя познакомлю. С братьями. Потом поженимся, - обещает Кирилл.

- А по-другому нельзя? Все-таки не XIX век на дворе! – спрашивает Яна.

- У нас в Кемерово – XVI, - парирует Кирилл

Насколько соответствует Кемерово средневековым пейзажам и устоям, судить не беремся.