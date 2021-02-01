В Кузбассе квартирант ударил домовладельца ножом и отправился спать в кусты Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе между квартирантом и домовладельцем произошел конфликт, который чуть не стоил последнему жизни. Мужчина ударил хозяина дома ножом и отправился спать в кусты.

56-летнего жителя Новокузнецкого района обвиняют в покушении на убийство. Обвиняемый выпивал со своим 61-летним знакомым, у которого он временно поселился. Во время застолья мужчина обвинил квартиранта в том, что тот сидит на его шее и никак не помогает по хозяйству. Завязался конфликт.

Мужчина разозлился и несколько раз ударил домовладельца ножом в грудь. Пострадавший выжил и смог выйти на дорогу, где его подобрала проезжающая «скорая помощь». Нападавший же уснул в кустах рядом с домом – его там обнаружили полицейские.

Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, преступник частично признал вину. Он заявил, что не хотел убивать знакомого, когда наносил удары. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, сейчас его ждет суд.