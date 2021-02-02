В Кузбассе рецидивист взял в аренду автомобиль и продал его Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе рецидивист придумал интересный способ заработка – он продал автомобиль, который взял в аренду. Теперь ему грозит уголовный срок.

В Новокузнецке 26-летний молодой человек взял автомобиль Honda Fit напрокат, заключив с его 36-летним владельцем договор аренды на три месяца. Когда срок аренды закончился, хозяин машины попытался связаться с мужчиной, однако, тот не выходил на связь.

Владелец «Хонды» обратился в полицию, ущерб оценили в 230 тысяч рублей. Правоохранители разыскали подозреваемого и выяснили, куда делся автомобиль. Оказалось, что ранее судимый молодой человек продал машину, полицейские до сих пор ее ищут.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, рецидивиста обвиняют по статье «Мошенничество», его ждет суд. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.