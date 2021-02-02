Кузбасс лидирует по числу заразившихся ВИЧ в России Фото: Артем КИЛЬКИН

Каков уровень распространения ВИЧ в России в целом и в Кузбассе в частности? Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как оказалось, на конец 2020 года в России было инфицировано 1,1 миллиона человек. При этом на каждые 100 тысяч человек в среднем приходится 40,77 тех, кто живет с ВИЧ-инфекцией. В 32 регионах страны среднероссийский уровень заболеваемости превышен. Лидером же по числу инфицированных является Кузбасс. Здесь на каждые 100 тысяч населения приходится 128,92 человека, у которых выявили ВИЧ. Таким образом, получается, что Кузбасс лидирует по уровню заболеваемости этой инфекцией.

Больше всего заразившихся ВИЧ среди россиян в возрасте 30-44 лет, а за прошлый год доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3 процента. Такие данные со ссылкой на Татьяну Голикову приводит ТАСС.