В новокузнецком транспорте ввели новую систему оплаты проезда

В новокузнецком транспорте ввели новый процессинг системы оплаты проезда Фото: Екатерина РОМАНОВА

О переходе общественного транспорта на новый процессинг автоматический системы оплаты проезда сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Мэр города рассказал на своей странице в соцсетях о том, что теперь расходы на проезд по транспортной карте можно будет отслеживать в личном кабинете на сайте Оператора.

Кроме того, расходы и баланс будут отражаться в мобильном приложении «Мой транспорт», которое можно скачать в AppStore и Play Маркет. А вот приложение «Т-Карта», которым раньше пользовались новокузнечане, с 1 февраля перестало быть актуальным.

- Для пополнения баланса транспортных карт новокузнечанам через банкоматы или устройства самообслуживания Сбербанка и в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Транспорт» необходимо выбрать выбрать пункт «Транспортная карта, город Новокузнецк», далее все в привычном порядке, - отметил Сергей Кузнецов.