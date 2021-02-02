Остановочные павильоны за 9,5 миллиона рублей установят в Кемерове

Остановочные павильоны за 9,5 миллионов рублей установят в Кемерове Фото: Екатерина РОМАНОВА

14 остановочных павильонов в скором времени появятся в Кемерове. За их изготовление и установку городские власти готовы заплатить 9,5 миллиона рублей.

Власти Кемерова объявили конкурс на сайте госзакупок: они ищут подрядчика, который изготовит или приобретет, а затем установит остановочные павильоны. Начальная цена контракта - 9,5 миллиона рублей. Согласно контракту, подрядчик должен будет изготовить или приобрести 14 остановочных павильонов со сборно-разборной конструкцией и возможностью несколько раз произвести монтаж и демонтаж.

Эскиз павильона. ФОТО: zakupki.gov.ru

Согласно требованиям, компания также должна будет взять на себя доставку, монтаж и установку павильонов. Оговорены и сроки: со дня, следующего за заключением контракта и до 30 сентября 2021 года.

Где именно будут установлены новые остановочные павильоны, не сообщается.