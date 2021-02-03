Об открытии нового ТЦ возле Парка Ангелов в Кемерове рассказали в мэрии Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Новый торговый центр, расположенный рядом с парком Ангелов, в скором времени будет открыт. Однако до этого подрядчикам предстоит завершить некоторые работы.

Все строительные работы в новом торговом центре уже завершены, однако пока он не готов открыться. Как оказалось, у надзорных органов имеются некоторые замечания, и перерезать красную ленточку в честь открытия ТЦ можно будет только после того, как они будут устранены.

Пока же идет наладка и приемка систем обеспечения безопасности контролирующими органами.

Напомним, площадь торгового центра составляет порядка 12 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день уже определено почти 90 процентов будущих арендаторов. Среди них - крупные торговые сети продовольственных и непродовольственных товаров, рестораны быстрого питания.