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Ростехнадзор Кузбасса предотвратил гибель людей на металлургическом заводе

В ходе проверки на предприятии выявлено опасное оборудование
Мария КОЛОСОВА
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Ростехнадзор Кузбасса предотвратил гибель людей на металлургическом заводе

Ростехнадзор Кузбасса предотвратил гибель людей на металлургическом заводе

Ростехнадзор Кузбасса провел проверку одного из металлургических предприятий. В результате выявлено опасное оборудование, которое могло привести к гибели людей.

В Новокузнецке специалисты Сибирского управления Ростехнадзора в области градостроительства нашли нарушения обязательных норм и правил в деятельности металлургического предприятия. В частности, козловой кран, расположенный на территории промплощадки шахты, не был принят в эксплуатацию согласно установленному порядку. На него не было получено разрешение, но по факту оборудование работало. Это создавало угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в зоне производственного объекта.

Материалы дела были направлены в Таштагольский городской суд, который признал юрлицо виновным в выявленных нарушениях и запретил эксплуатацию крана на 90 суток.

- Судебные приставы приостановили деятельность опасного козлового крана. Руководитель угольного предприятия был предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - Приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.