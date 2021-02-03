Замгубернатора Кузбасса сделал вторую прививку от коронавируса

Замгубернатор Кузбасса сделал вторую прививку от коронавируса. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов сделал вторую прививку от коронавируса. Напомним, что вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной.

О повторном обращении к медикам Андрей Панов рассказал в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

«Поставил второй компонент вакцины «Спутник V». В этот раз даже укола почти не ощутил, чувствую себя хорошо», - написал замгубернатора.

Он подчеркнул, что в поликлинике увидел большое количество желающих привиться, несмотря на гуляющие в обществе и интернете «страшилки» о вакцинации.

«Радует, что граждане ответственно подходят к этому вопросу и не поддаются на провокации, - отметил чиновник. - Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!».

Напомним, что по состоянию на 3 февраля в регионе заболели уже 29 737 человек, выздоровели 27 872. Также 527 пациентов с коронавирусом с начала пандемии скончались. В регионе медицинскую помощь получают 1338 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3104 человека.