Из Кемерова снова можно улететь за границу Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Оперативный штаб анонсировал возобновление международных рейсов из аэропортов двух российских городов. Одним из них стал Кемерово.

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о возобновлении международных рейсов из аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно 2 февраля.

- По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов города Кемерово и города Петропавловска-Камчатского, - приводит слова представителя оперштаба ТАСС.

К слову, на сайте аэропорта Кемерова нет никакой информации о международных рейсах - все доступные вылеты осуществляются внутри страны. Однако отправиться за рубеж из Кемерова все же возможно, правда, придется совершить пересадку в Москве или Санкт-Петербурге.