Глава комитета парламента Кузбасса объяснил дефицит бюджета региона в 2020 году

Кузбасский депутат объяснил дефицит бюджета региона в 2020 году. Фото: Заксобрание Кузбасса

Депутат законодательного собрания Кузбасса объяснил серьезный дефицит бюджета Кузбасса в 2020 году. На это повлияло несколько факторов.

Прошедший год выдался непростым для большинства российских регионов, в том числе и для Кузбасса.

Как рассказал председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов парламента Кузбасса Сергей Ващенко, проблемы появились еще два год назад, в частности, в угольной отрасли. В результате к концу 2019 года существенно снизились налоговые поступления от нее в региональный бюджет, и отчетный период уже был завершен с дефицитом примерно в 1 миллиард рублей. А уже в 2020 году на фоне сохраняющихся проблем в угольной отрасли из-за цен на рынках сбыта в мире случилась пандемия коронавируса.

- Разумеется, органы власти реагировали на ситуацию. Срочно был разработан комплекс самых разных федеральных и региональных мер, включая меры поддержки бизнеса и налоговые льготы, прямые социальные выплаты людям, резкое наращивание государственных расходов на целый ряд социальных направлений, - отметил Сергей Ващенко. - К тому же у нас в Кузбассе принимались свои, региональные меры поддержки и экономики, и системы здравоохранения, и граждан.

И вот тут встал вопрос – сокращать ли на фоне обозначенных проблем расходы бюджета, от каких трат отказаться. Однако, по словам депутата, просто так сократить расходы было нельзя – у региона есть обязательства по выплате зарплаты бюджетникам, пенсий, стипендий, социальных выплат и льгот, поддержке систем жизнеобеспечения региона и др. Кроме того, оставался незавершенным ряд инвестиционных проектов, многие – в завершающей стадии. От них тоже решили не отказываться.

-На мой взгляд, очень красноречивая иллюстрация к бюджету-2020: при сопоставимом с 2018-м объеме доходов, его расходная часть увеличилась в 2020 году сразу на 55 процентов! Здесь и модернизация учреждений соцсферы Кузбасса, и беспрецедентное обновление общественного транспорта, и масштабные инвестиции в благоустройство и строительство, включая жилищное и дорожное, и меры поддержки экономики, и социальная поддержка кузбассовцев в условиях пандемии, и многое другое, - отметил депутат. - Стоило ли отказываться от таких результатов?!