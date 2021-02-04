Кемеровские власти рассказали о сроках завершения строительства ТЦ на ФПК. Фото: Yandex.ru

Кемеровские власти рассказали о сроках завершения ТЦ на ФПК. Сейчас ведется разработка проектной документации.

Судьба долгостроя, который находится на проспекте Молодежном в Заводском районе, давно волнует горожан. Здание уже долгое время стоит в полузавершенном виде. Как сообщили в администрации областного центра со ссылкой на застройщика, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год. Сейчас компания занимается подготовкой проектной документации на реконструкцию торгово-выставочного комплекса. При этом на данный момент разрешение на реконструкцию данного объекта со стороны властей еще не оформлялось.