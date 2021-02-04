В Белове завершено строительство нового автовокзала. Фото: Алексей Куроносов/vk.com

В Белове завершено строительство нового автовокзала. Сейчас оформляются документы для ввода здания в эксплуатацию.

-Строительные работы полностью завершены. Осталось только вывезти с территории посадочных площадок строительный мусор, - подтвердил мэр города Алексей Курносов.

Сейчас в здании продолжается работа по подключению компьютеров и оргтехники. На стенах автовокзала уже заняли информационные табло и стенды. Также завезено необходимое оборудование в комнату матери и ребенка. Само помещение разделено на две части для удобства. В одной расположены кровати, в другой - манеж и детская мебель, чтобы мамам с малышами было комфортно ожидать свой автобус.

Одновременно с этим оформляются документы, необходимые для ввода в эксплуатацию здания.

-Работы на автовокзале проводятся в рамках подготовки к 300-летию образования Кузбасса, - отметил глава.- Объект имеет большое значение не только для города, но и для трех соседних муниципалитетов. Отсюда уезжают жители Беловского и Гурьевского районов, Краснобродского городского округа. Ориентировочный пассажиропоток – 3000-4000 человек в сутки.