Нового главу района назначили в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

С 8 февраля к обязанностям главы Орджоникидзевского района приступает Сергей Полев. Он сменит на посту Владимира Степанова, ранее возглавлявшего район.

Решение о назначении нового главы района Сергей Кузнецов озвучил 3 февраля. Он отметил, что Сергей Полев, который теперь возглавит Орджоникидзевский район, ранее был замглавы Кузнецкого района, а после обрушения крыши дома на улице Пушкина на правах куратора возглавил штаб по переселению жителей из аварийных домов. Теперь же, когда Владимир Степанов уходит в отставку, он станет главой района. в должность он вступит с 8 февраля.

- Я благодарен Владимиру Петровичу Степанову за трудолюбие, отзывчивость, профессионализм и его человеческие качества. Мы его провожаем на пенсию, но уверен, что он будет оставаться в нашей команде, - отметил мэр города Сергей Кузнецов.

Мэр также заметил, что в первую очередь внимание нового главы будет обращено на вопросы по уборке снега с дорог, придомовых территорий, а также очистке крыш.