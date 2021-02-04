Мясо с бумагой подали школьникам на обед в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово"

Фото с тарелкой с тушеной картошкой, мясом и бумагой, выложенное в одном из пабликов во «ВКонтакте», вызвало жаркие споры. А заодно и внеплановую проверку школьной столовой министерством образования Кузбасса.

«Сразу и калории высчитали, и белки, это еда для тех, кто на диете, за вас все уже посчитали!» - так прокомментировал один из подписчиков фото с бумажкой в еде. Часть пользователей также с юмором отнеслась к бумажке в тарелке, но большинство высказывалось резко негативно, отмечая, что посторонним предметам не место в тарелке.

После того как снимок появился в сети, в столовой школы № 14 города Белово, где якобы была сделана фотография, провели внеплановую проверку.

- Факт некачественного питания не подтвердился. Необходимо отметить, что качество приготовления школьных блюд постоянно контролируется специальной комиссией, состоящей из представителей администрации школ, медицинских и педагогических работников, - сообщили в министерстве образования.

Также специалисты отметили, что на сегодняшний день в столовой этой школы питается около 900 обучающихся и до сих пор не поступало жалоб на питание ни от детей, ни от родителей.

В Кузбассе работает телефон горячей линии по организации питания: 8 (800) 600-7207, по которому можно высказать свои замечания, жалобы или предложения по качеству блюд в школьных столовых.