Новокузнецк возьмет в кредит 400 миллионов рублей Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Мэрия Новокузнецка собирается взять 400 миллионов рублей в кредит. Деньги планируется пустить на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов.

На портале госзакупок администрация Новокузнецка назначила четыре аукциона на получение кредита, об этом сообщает «Интерфакс». Всего планируется взять 400 миллионов рублей - мэрия намерена привлечь четыре возобновляемые кредитные линии с лимитом по 100 миллионов рублей на срок до 18 месяцев.

Администрация использует деньги для финансирования дефицита бюджета, который, согласно данным с сайта Совета народных депутатов Новокузнецка, на сегодняшний день составляет 910,4 миллиона рублей. Кроме того, полученные по кредитам средства будут направлены на погашение имеющихся долговых обязательств.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 февраля.