Замгубернатора Кузбасса рассказал о планах по модернизации системы здравоохранения. Фото: Алексей Цигельник/ Instagram

Заместитель губернатора по социальным вопросам Алексей Цигельник рассказал о планах по модернизации системы здравоохранения в регионе. Ее обсудили эксперты в ходе заседания рабочей группы.

В Кузбассе прошло заседание рабочей группы экспертного совета при губернаторе по развитию системы здравоохранения. Планируется, что за 2-3 года система должна пройти настройку и работать как полноценный замкнутый цикл, построенный на принципах обеспечения равной доступности специализированной медицинской помощи для жителей севера и юга региона.

Как отметил Алексей Цигельник в своем Instagram¸ рассмотренные экспертами проекты преследуют главную цель - сохранение здоровья кузбассовцев.

«Первым сегодня рассмотрен проект по созданию перспективной модели оказания медицинской помощи при болезнях системы кровообращения. Планируется, что на юге Кузбасса будет создана система замкнутого цикла оказания кардиологической помощи, аналогичная той, что уже зарекомендовала себя на севере региона», - написал замгубернатора.