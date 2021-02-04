Школьный автобус вылетел с трассы в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Автобус, стоящий в глубоком снегу в кювете, запечатлели на видео очевидцы. Примечательно, что автобус предназначен для перевозки школьников.

«Кемеровская область, трасса Промышленная - Уфимцево. Школьный автобус съехал с дороги. Никто не пострадал», - такой подписью сопроводил автор видео, которое появилось в одной из соцгрупп во «ВКонтакте».

Камера запечатлела желтый школьный автобус с надписью «Дети» на борту. Автобус стоит в снегу в кювете. При этом автор видео говорит, что «слетели они жестко». В автобусе находятся люди, а явных следов повреждения корпуса нет.

- На настоящий момент сигналов о таком ДТП нам не поступало, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - Сейчас проводится проверка, призванная определить точное место и обстоятельства ДТП. По ее результатам будет принято решение.