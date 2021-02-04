В Кузбассе отменили несколько существенных ограничений по коронавирусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе снято сразу несколько существенных ограничений по коронавирусу. Изменения в действующие меры по противодействию распространению инфекции начинают действовать с 4 февраля.

Так, с четверга в регионе разрешается организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий со 100-процентной заполняемостью залов. Также полностью могут быть заполнены кинотеатры, концертные залы, цирковые организации.

Помимо этого, разрешена полная посадка в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, а также закусочных, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Иными словами, число посетителей может быть равно числу посадочных мест. Однако расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра либо между ними должны быть установлены перегородки.

К радости многих разрешена и работа бассейнов, бань и саун со 100-процентной загрузкой. Вновь будут оказываться в регионе услуги по отдыху и оздоровлению детей. Кроме того, снимается запрет на проведение банкетов и других коллективных мероприятий в точках общепита.

Отметим, что рекомендация для работодателей о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы отменена.