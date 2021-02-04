В Кузбассе прошел конкурсный отбор слушателей в «Школу фермера»

3 февраля в Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии состоялось заседание Экспертного жюри конкурса проектов для участия в обучающей программе «Школа фермера». Жюри выбрало 20 человек, которые станут будущими учениками школы.

Этот федеральный образовательный проект реализует АО «Россельхозбанк» при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области-Кузбасса. Он направлен на развитие существующих и создание новых фермерских хозяйств по двум профилям: «Экономика и управление птицеводческим хозяйством» и «Экономика и управление сити-фермой». В процессе обучения предусмотрено прохождение стажировок на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах ООО «Кузбасский бройлер», ООО «БЭКС», ИП Глава КФХ Землякова А.В., ИП Волков А.П., ООО «КДВ Яшкинские теплицы», ООО «Городские теплицы».

Участники программы за два месяца смогут построить план и дорожную карту развития собственного бизнеса. Обучение по программе «Школа фермера» в Кузбасской ГСХА проходит за счёт средств АО «Россельхозбанк».

«В этом году федеральная программа «Школа фермера» стартует в 15 регионах России. При её реализации мы будем продвигать каждого фермера от идеи до конкретного бизнес-проекта», - подчеркнула Екатерина Ижмулкина, врио ректора Кузбасской ГСХА.

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