Бассейны и сауны в Кузбассе возвращаются к обычному режиму работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе бассейны и сауны возвращаются к обычному режиму работы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

В четверг, 4 февраля, глава региона подписал распоряжение, согласно которому снимается часть ограничительных мер в регионе. В том числе, разрешено работать в обычном режиме сауна, общественным баням и бассейнам. Напомним, ранее было установлена лишь 50-процентная наполняемость для данных заведений.

-Разрешить: оказание услуг населению бассейнами, банями и саунами с заполняемостью 100 процентов от единовременной пропускной способности объекта, - говорится в документе, опубликованном в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Отметим, что основанием для отмены ограничений послужила эпидемическая ситуация в области: в последние дни фиксируется менее сотни заболевших коронавирусом ежедневно. Кроме того, в области продолжается массовая вакцинация населения.