В Кузбассе возлюбленная обокрала мужчину на свидании Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе девушка разбила молодому человеку сердце. Во время романтического свидания она украла у него ноутбук.

В Белове молодой человек стал жертвой грабежа. 26-летний местный житель пригласил к себе домой на романтический ужин 28-летнюю девушку. Свидание не задалось – гостья незаметно покинула квартиру, как выяснилось позже, прихватив с собой ноутбук молодого человека за 25 тысяч рублей. Парень обратился в полицию.

Правоохранители разыскали и задержали девушку. Оказалось, что подозреваемая крепко сидит на наркотиках и имеет судимость. Похищенный ноутбук рецидивистка успела сдать в комиссионный магазин.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, против преступницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия она останется под стражей.