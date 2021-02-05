Таштагол завалило снегом. ФОТО: пресс-служба администрации Таштагольского района

Всего за сутки в Таштаголе выпала месячная норма осадков. Высота свежего снежного покрова превысила метр, и теперь дорожники круглосуточно заняты его уборкой.

- С вечера 3 февраля до шести часов утра 4 февраля метеостанция в Таштаголе зафиксировала выпадение более 20 миллиметров осадков, или 30 сантиметров снега, - сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района. - К концу дня на площадке метеостанции толщина снежного покрова увеличилась еще на 20 сантиметров.

Всего же за сутки в Таштаголе выпала месячная норма осадков. При этом в Шерегеше и Тайге снега было еще больше: до 1-1,2 метра! Такие сугробы существенно усложнили жизнь таштагольцев, а снегоочистительная техника «Автодора» и городского комбината благоустройства, участков благоустройства поселков работает практически круглосуточно.

- Во время снегопада у дорожников главная задача - сохранять дорогу в проезжем состоянии, - отметили в пресс-службе. - Безусловно, сейчас дороги заужены, со снеговым накатом, в течение дня спецтехнике неоднократно приходилось помогать забуксовавшим автобусам, легковым и грузовым автомобилям. Но очистка продолжается, впрочем, как и снегопад.