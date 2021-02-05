В Кузбассе автомобилистка сдала назад и отправила в больницу мужчину Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе утром 4 февраля автолюбительница, пытаясь развернуться, устроила ДТП. В результате аварии пострадал мужчина.

Накануне в Новокузнецке около 9.45 на улице Транспортной произошло ДТП. Как сообщает областная Госавтоинспекция, причиной инцидента стало несоблюдение условий, разрешающих движение задним ходом.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь со стороны улицы Предмостной в направлении улицы Тольятти, при развороте не учел ширину проезжей части, осуществил движение задним ходом и совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Corolla», - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП был травмирован 33-летний водитель «Короллы», ему назначили амбулаторное лечение. 29-летняя водительница «Фокуса» отделалась незначительными травмами - ей оказали разовую медицинскую помощь на месте инцидента.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют детали произошедшего.

За 2020 год в Кузбассе по схожим обстоятельствам случилось 65 ДТП. Для одного человека авария закончилась летальным исходом, 65 человек получили травмы различной степени тяжести.