Жительница Кузбасса приобрела квартиру с огромным долгом по коммуналке. Фото: Вести Сибирь

В Кузбассе местная жительница купила квартиру с внушительным долгом за коммунальные услуги от прошлых жильцов. Управляющая компания дома требует от женщины его выплатить.

В Кемерове радость от покупки квартиры сменилась стрессами - хозяйка недвижимости приобрела жилище с долгами от прошлых хозяев, сообщают «Вести Сибирь». Сумма немаленькая - почти 92,5 тысячи рублей.

Женщина рассказала, что долги за коммуналку копились с 2018 года, хотя семья переехала в новую квартиру только в конце 2020-го. Прежний собственник утаил от нее всю информацию о долгах. Хозяйка обратилась в управляющую компанию, однако, по ее словам, там с ней не захотели разговаривать, потребовав погасить имеющийся долг.

В ситуации разбирается Госжилинспекция Кемеровской области. В ведомстве заверили, что предъявлять неуплаченные счета прежних собственников новым незаконно.

- К новым собственникам переходят обязательства прежних собственников по внесению оплаты за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе и образовавшаяся задолженность. Это единственное исключение, - прокомментировала начальница ведомства Ирина Гайденко.

Сам директор управляющей компании отрицает все обвинения.

- Мы к ним (новым собственникам. - Ред) не предъявляем требований к оплате, - приводит ее слова «Вести Сибирь».

В случае, если Госжилинспекция выявит нарушения, управляющей компании грозит штраф.