О причинах едкого смога в Кемерове рассказали в Министерстве природы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему воздух в Кузбассе пахнет неприятно и вызывает кашель и что становится причиной появления едкого смога? На этот вопрос ответили в министерстве природы Кузбасса.

«Когда будем дышать свежим воздухом, а не отравляющим газом? Кто придумал этот режим - «черное небо»? Это отговорка?» - такой вопрос задала жительница Кузбасса в комментариях к одному из постов в Instagram Сергея Цивилева. Ответ женщине дали специалисты минприроды области. Они отметили, что неблагоприятные метеоусловия, характерные для Кузбасса зимой, связаны с тем, что сам регион находится в Кузнецкой котловине, а также с климатом.

- На ситуацию влияют выбросы печного отопления частного сектора, выбросы автотранспорта и выбросы от промпредприятий. На время режима НМУ предприятия, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов, - прокомментировали в минприроды.

Также специалисты отметили, что в Кемерове установлены стационарные посты наблюдения за загрязнениями атмосферного воздуха. На основе данных, полученных с постов, метеорологи объявляют режим сокращения выбросов. Если же предприятия нарушают эти требования, то они несут административную и уголовную ответственность.

- Для улучшения ситуации в 2018 году разработана стратегия социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, - добавили в министерстве. - В стратегию вошли мероприятия крупных промышленных предприятий региона, направленные на охрану окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха.

Отметим, что, согласно стратегии, выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников Кемеровской области к 2035 году планируется сократить более чем на 20 процентов.