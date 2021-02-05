Следователи занялись укусившими ребенка собаками из Ленинска-Кузнецкого

Следователи занялись бродячими собаками из Ленинска-Кузнецкого Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Ленинска-Кузнецкого разместила в соцсетях сообщение о том, что ее ребенка покусала бродячая собака. Сейчас этим вопросом занимается Следственный комитет.

Женщина написала в соцсетях о том, что ее пятилетняя дочь пошла играть к соседнему дому в частном секторе. Мать пошла следом и увидела, что девочка уже лежит в сугробе, а в ее ногу вцепилась крупная собака.

— В сугробе лежит мой ребенок, и местная собака грызет ему ногу, еще три мелкие рядом стоят. К слову, собак этих мы все знаем, их подкармливают, никогда не кидались, - написала женщина в соцсетях. – Я бежала, кричала на пса, он даже не реагировал, продолжал грызть. А ребенок от страха даже кричать не мог, он просто плакал.

Сотрудники регионального Следкома организовали проверку по данному факту.

- Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, имел ли место быть данный факт, а также были ли причинены ребенку травмы. Будет проверено в полной ли мере осуществляется отлов бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.