Новый вид «трамваев» возмутил кемеровчан. ФОТО: инстаграм, vkemerovo

Очевидцы опубликовали в социальных сетях снимок с автобусом, который, возомнив себя трамваем, едет по путям.

Один из жителей Кемерова сфотографировал маршрутное такси и разместил снимок в соцсетях. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, если бы маршрутка двигалась по дороге. Вместо этого автобус выехал на трамвайные пути.

«Новый вид «трамваев» в городе Кемерово? Или очередная наглость и безнаказанность «маршруточников»? - так подписал снимок его автор.

Многочисленные подписчики тут же вступили в спор. Одни уверенно заявляли, что, если автобус выбился из графика, а впереди пробка, то он вполне может выехать и на трамвайные пути – пассажиры за это будут лишь благодарные.

Другие уверяли, что водитель ничего не нарушил.

«Так-то есть ситуации, когда ПДД допускает движение по трамвайным путям», - пишет один из комментаторов.

«Согласно ПДД по трамвайным путям можно ездить!» - соглашается с ним другой.

Однако самая большая группа комментаторов все же уверена, что водитель нарушил правила, поехав там, где разметкой не предусмотрено движение автотранспорта. И никакая спешка не может оправдать такое нарушение.