Кубассовец без прав набил детьми малолитражку и повез в школу. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Один из жителей деревни Мозжуха решил сделать доброе дело, но вместо благодарностей был оштрафован.

Довезти соседских ребятишек до школы решил один из жителей деревни Мозжуха. Вместе с еще одним взрослым они посадили четверых школьников в машину «Ока» и отправились в путь. Однако далеко уехать им не удалось: вскоре малолитражку остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Кроме того, что в машине вместо четырех человек находились шесть, оказалось, что ни один из школьников не был пристегнут. Более того, у водителя не оказалось водительского удостоверения и полиса автострахования. Да и сама «Ока» не была зарегистрирована должным образом – и уж тем более не проходила техосмотр.

- Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и составили в отношении него семь протоколов. В качестве максимальной меры наказания санкции статей предусматривают наложение административных штрафов на общую сумму 21 500 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.