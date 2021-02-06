«Видим положительную динамику»: министр здравоохранения Кузбасса рассказал о ситуации с коронавирусом. ФОТО: кадр видео оперштаба

Кампания по вакцинации от коронавируса полным ходом идет в Кузбассе. О поставленных вакцинах, числе больничных коек и пунктах вакцинации рассказал министр здравоохранения Михаил Малин.

- Мы видим ежедневную положительную динамику и снижение числа обратившихся в скорую помощь и в поликлиники области, так прокомментировал эпидемическую обстановку по коронавирусу Михаил Малин.

По словам министра, число специализированных коек снижется, однако всегда в запасе есть порядка 20 процентов свободных коек, и еще более 600 могут быть развернуты в течение суток.

Что же касается вакцинации, порядка 94 процентов поступивших доз вакцины от ковида уже использовано, всего же в работе находится 30,7 тысячи доз. Михаил Малин отметил, что 40 процентов привитых – граждане старше 60 лет.

- Вчера в Кузбасс поступило 14 400 доз вакцины «Спутник V», закончили маркировку, и с сегодняшнего дня начался развоз вакцины на территории Кузбасса, - добавил министр здравоохранения.

Также Михаил Малин сообщил, что в Кузбассе сегодня работает 111 пунктов вакцинации. Среди них – три пункта, которые разместились в торговых центрах региона – «Лапландии» в Кемерове, «Сити Молле» и «Планете» в Новокузнецке.