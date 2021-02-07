На севере Кузбасса временно отключат телевидение и радио Фото: Екатерина РОМАНОВА

На севере Кузбасса будет временно отключено телевидение и радио. Это связано с проведением плановых работ.

По сообщению Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в Кемеровской области, 9-10 февраля в Комсомольске (Тисульский район) будут проводиться плановые работы продолжительностью не более пяти часов каждый день в период с 9.00 до 18.00. В связи с этим исчезнет телерадиосигнал и будут недоступны пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2».

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - сообщили в пресс-службе РТРС. - Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства.