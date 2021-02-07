Детская коляска обернулась для жительницы Кузбасса проблемами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе обычная детская коляска обернулась для одной из жительниц серьезными проблемами. А все потому, что она попалась на уловку мошенников.

В дежурную часть полиции Киселевска обратилась 35-летняя горожанка и сообщила, что неизвестные похитили у нее деньги.

Стражи порядка выяснили, что накануне женщина разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже детской коляски. Вскоре ей позвонила незнакомка, которая выразила желание не только купить товар, но и заранее внести за него предоплату. Под предлогом перевода денежных средств собеседница убедила киселевчанку сообщить ей реквизиты банковской карты и коды доступа из смс-сообщений от банка. Как только владелица коляски выполнила данные требования, с ее счета были списаны более 5 000 рублей. Женщина предприняла попутку связаться с потенциальной покупательницей, но тщетно – телефон оказался выключенным.

-В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленницы. Следователем ОМВД России по городу Киселевску возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.