Упавшая с крыши глыба снега раздавила автомобиль в Кемерове. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

В Кемерове глыба снега, упавшая с крыши многоэтажки, буквально раздавила собой автомобиль. Последствиями произошедшего поделились в социальных сетях очевидцы.

В областном центре в воскресенье, 8 февраля, большую часть дня была плюсовая температура. Это привело к тому, что снег, не сброшенный вовремя с крыш, начал подтаивать и падать вниз. Как водится в таких случаях, нашлись и пострадавшие. Один из таких инцидентов произошел в Кировском районе.

«Улица Леонова, 24а. Снег упал с крыши на авто. Пострадал грузовик с техникой и Андрюхина тачка». Неизвестно, кто такой Андрюха, но пользователи выразили хозяину пострадавшей иномарки искреннее сочувствие. Неудивительно, ведь у транспортного средства в результате падения снежной шапки буквально вмята в салон крыша, разбито лобовое стекло, пострадали двери и бампер. Досталось и припаркованной рядом «ГАЗели», у нее оказалась промятой крыша.

Комментаторы отметили, что хозяин легкового автомобиля родился в рубашке, так как в момент происшествия в салоне отсутствовал.