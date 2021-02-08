В Кузбассе приставы помогли кассиру вернуть работу Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе женщину незаконно уволили с должности кассира. Приставы помогли ей вернуть работу.

Беловский городской суд Кемеровской области встал на сторону местной жительницы. Ранее она стала жертвой незаконного увольнения - лишилась должности продавца-кассира в продуктовом магазине.

Как сообщает УФССП России по Кемеровской области, женщине позвонили и сказали больше не выходить на работу - якобы срок трудового договора был окончен. Однако при трудоустройстве этот момент между ней и работодателем не обговаривался.

Суд постановил восстановить женщину в должности. Соответствующий исполнительный документ передали судебным приставам. Директора магазина ознакомили с материалами дела, сроками добровольного исполнения, а также мерами принуждения.

«Сотрудница была восстановлена в должности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - говорится в сообщении УФССП России по Кемеровской области.