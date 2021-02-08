В Кемерове появится еще один подземный переход. ФОТО: Панорамы улиц Яндекс.Карты

В сети появились планы городских властей на обустройство нового подземного перехода. Он будет находиться на бульваре Строителей.

Жительница Кемерова опубликовала на платформе «Кузбасс Онлайн» предложение сделать регулируемым пешеходный переход на остановке « Бульвар Строителей». По ее словам, установка светофоров на данном участке дороги могла бы снизить вероятность ДТП.

- Предложение сделать пешеходный переход на остановке Бульвар Строителей (оно же кольцо) регулируемым. Пешеходы выскакивают на дорогу, не смотря по сторонам, - пишет горожанка.

Здесь появится переход. Фото: Скриншот Яндекс.Карты

На предложение женщины откликнулся администратор платформы. Он ответил, ссылаясь на Центр организации дорожного движения, что для обустройства регулируемого пешеходного перехода пришлось бы перенести остановки и сам пешеходный переход, как минимум, на 50 метров.

- При обустройстве регулируемого пешеходного перехода необходим перенос пешеходного перехода и остановок общественного транспорта от перекрестка не менее чем на 50 метров, для сохранения эффективности пропуска транспортных потоков по проспекту Ленина и бульварному кольцу, - говорится в ответе.

Представитель платформы также добавил, что для реализации предложения горожанки потребовалась бы немалая сумма денег, которую городские власти не могут вложить в данный проект. Это связано с тем, что на данном участке дороги планируется обустроить подземный переход.

- Проведение указанных мероприятий требует больших материальных затрат, вложение которых в настоящее время не целесообразно в связи с тем, что в рамках перспективного плана развития города Кемерово, на данном участке разработан проект обустройства подземного пешеходного перехода через проспект Ленина перед пересечением с бульваром Строителей, - пишет администратор платформы.