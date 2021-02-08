В Новокузнецке местный житель пожаловался на безбашенных водителей маршруток. Фото: "Подслушано Новокузнецк"/ vk.com

В Новокузнецке местный житель пожаловался на водителей маршруток, которые создают на дороге опасные ситуации. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети.

Сегодня днем, в одном из пабликов южной столицы Кузбасса в социальной сети, появился ролик. На нем видно, как водитель ПАЗа выезжает на встречную полосу и обгоняет впереди идущую маршрутку. Лихач чудом не столкнулся с ней и со встречным автомобилем, на видеорегистратор которого был записан ролик.

Автор поста возмущается такому безрассудному поведению на дороге. Он отметил, что в связи с транспортной реформой хоть и стало меньше таких водителей маршруток, тем не менее, они все еще встречаются на дорогах города.

- Типичный водитель маршрутки в Новокузнецке. Вы возмущаетесь водителями волгабасов, но вы давно, наверное, не встречали вот таких шумахеров на маршрутках. Сейчас просто их реже можно встретить, но все равно попадаются, - пишет автор поста.