На смену теплу в Кузбасс придут 35-градусные морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе на этой неделе на смену теплу придут морозы до -35 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на вторник, 9 февраля, по области ожидается -10…-15 градусов, местами по северу до -20, а вот по югу будет теплее – до – 4…-9. Днем столбики термометров покажут -10…-15 градусов, местами будет -2…-7. Будет дуть юго-западный со скоростью 12-17, местами возможны порывы до 23 метров, местами по югу 6-11 метров в секунду. Ночью пройдет умеренный, а днем небольшой местами умеренный снег, местами возможны метели, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Уже по прошествии этих суток в регионе начнется похолодание.

Так, в среду, 10 февраля, ожидается -17…-22 градуса, местами по северу до -28. Днем воздух прогреется до -12…-17 градусов, по северу до -22. Ветер сменит направление на западное. Его скорость достигнет 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров. Пройдет небольшой снег, местами метели.

11 февраля, в четверг, синоптики прогнозируют -23…-28, в отдельных районах до -34. Днем будет -23…-28 градусов, по югу -13…-18. Западный ветер достигнет 3-8 метров в секунду, временами возможны порывы до 13 метров. Местами пройдет небольшой снег.

В пятницу, 12 февраля, ночью ожидается -25…-30, местами до -35. Днем прогнозируется -22…-27 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Как и накануне, местами пройдет небольшой снег.