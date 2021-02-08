В Госжилинспекции рассказали, кто виноват в падении на кемеровчанку глыбы льда. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

В Государственной жилищной инспекции рассказали, кто отвечает за падение глыбы льда на кемеровчанку. Инцидент произошел 7 февраля.

В воскресенье с девятиэтажного дома по проспекту Строителей на женщину упала глыба льда. ГЖИ по этому поводу была организована проверка. Как рассказали в ведомстве, дом имеет плоскую кровлю и снег упал не с нее, а с балконного козырька квартиры на девятом этаже. При этом конструкция была установлена самовольно.

-По информации управляющей компании, ранее при обследовании дома было выявлено, что на незаконно смонтированном козырьке скопился снег. Управляющая компания выдавала собственнику предписание на очистку, но оно не было исполнено. Силами УК уборка снега также проведена не была, опасная территория не была огорожена сигнальными лентами, доступ людей ограничен не был, - сообщили подробности в инспекции.

В связи с произошедшим решается вопрос о привлечении УК к административной ответственности. Специалисты также напоминают, что собственники квартир также несут ответственность за уборку снега и сосулек с самовольно остекленных балконов, лоджий, установленных козырьков и кондиционеров.

О бездействии управляющих компаний и несвоевременной уборке снега во дворах и с крыш многоквартирных домов можно сообщить на горячую линию Госжилинспекции: (384-2) 36-93-32.