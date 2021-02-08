Восемь авиарейсов задержались в Новокузнецке из-за обледенения полосы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке из-за обледенения полосы в понедельник, 8 февраля, задержались восемь авиарейсов. Из них четыре на вылет и еще четыре – на взлет.

Обледенение взлетно-посадочной полосы стало причиной задержки посадки и вылета самолетов в Москву и Екатеринбург из Новокузнецка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на справочную аэропорта Спиченково.

-Четыре рейса из-за обледенения полосы приземлились в Кемерово и Новосибирске, по тем же причинам вылет самолетов был задержан. Сейчас полоса готова, ожидается возвращение самолетов в Новокузнецк, - сообщили сотрудники воздушной гавани.

По уточненным данным, из восьми задержанных рейсов четыре были на взлет и столько же на посадку. Один из самолетов должен вылететь в Екатеринбург, остальные - в Москву.